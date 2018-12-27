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Правительство РФ ждет от нефтяников планов по уходу от доллара

Политика

Нефтяные компании уже сокращают расчеты в американской валюте

Москва, 27 декабря 2018, 09:56 — REGNUM  Компании российского нефтегазового сектора должны предоставить правительству планы по отказу от долларовых расчетов. Об этом заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов в эфире телеканала «Россия-24».

Он рассказал о договоренности между правительством и крупнейшими компаниями отрасли. Нефтяные компании уже сокращают расчеты в американской валюте и готовят планы своих дальнейших действий.

«Безусловно, не в ущерб своей деятельности», — отметил Силуанов.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце октября Силуанов заявил о планах по переходу на расчеты в национальных валютах, имеющихся у правительства. Это относится главным образом к партнерам из ближнего зарубежья. У обычного гражданина трудностей обращения с долларом не возникнет даже в случае «катастрофического сценария», отметил министр.

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Планы по дедолларизации в России
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