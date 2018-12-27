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Назарбаев подписал поправки по вопросам занятости населения

Политика

С 1 января 2019 года в Казахстане вводится единый совокупный платеж

Назарбаев подписал поправки по вопросам занятости населения
Иллюстрация: Kremlin.ru
Нурсултан Назарбаев

Астана, 27 декабря 2018, 09:39 — REGNUM  Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал поправки в законодательство республики по вопросам занятости населения, сообщили 27 декабря в пресс-службе главы государства.

Закон направлен на формализацию деятельности и обеспечение участия самостоятельно занятого населения республики в системах социального обеспечения.

В рамках закона с 1 января 2019 года в Казахстане вводится единый совокупный платеж для неформально занятых граждан. Планируется, что данная мера позволит зарегистрировать неформальную деятельность и предоставить данной категории доступ к системам медицинского страхования и пенсионного обеспечения.

Отметим, по данным министерства труда и социальной защиты населения Казахстана, численность неформально занятых в республике составляет 16% от общей численности занятых.

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