Назарбаев подписал поправки по вопросам занятости населения

Астана, , 09:39 — REGNUM Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал поправки в законодательство республики по вопросам занятости населения, сообщили 27 декабря в пресс-службе главы государства.

Закон направлен на формализацию деятельности и обеспечение участия самостоятельно занятого населения республики в системах социального обеспечения.

В рамках закона с 1 января 2019 года в Казахстане вводится единый совокупный платеж для неформально занятых граждан. Планируется, что данная мера позволит зарегистрировать неформальную деятельность и предоставить данной категории доступ к системам медицинского страхования и пенсионного обеспечения.

Отметим, по данным министерства труда и социальной защиты населения Казахстана, численность неформально занятых в республике составляет 16% от общей численности занятых.

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