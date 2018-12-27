10 января в Венесуэле состоится инаугурация нового правительства

Каракас, , 09:23 — REGNUM 10 января 2019 года в Венесуэле состоится инаугурация нового правительства. Президент Николас Мадуро пообещал начало «новой эры» для страны, сообщает агентство Prensa Latina.

«В 2019 года начинается новая эра для нашей страны. Мы готовы к этому, народ готов, Боливарианские национальные вооруженные силы также!» — заявил Мадуро 26 декабря.

Он пообещал уважать голос народа на фоне внешних угроз и призывов некоторых правительств бойкотировать его второй мандатный период. Главными врагами народа он назвал лень, бюрократию и «коррупцию некоторых чиновников».

10 января Николас Мадуро начнет свой второй срок в должности президента Венесуэлы, который завершится в 2025 году.

Как сообщало ИА REGNUM, президентские выборы в Венесуэле состоялись в мае 2018 года. Кандидат от Единой социалистической партии Венесуэлы Николас Мадуро набрал более 67% голосов, его ближайший соперник, лидер оппозиции Анри Фалькон — около 21%.

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