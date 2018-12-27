В Китае рассмотрят апелляцию канадца, осужденного за контрабанду наркотиков

Пекин, , 09:12 — REGNUM Китайский суд рассмотрит 29 декабря апелляцию, поданную гражданином Канады, обвиняемым властями Поднебесной в контрабанде наркотиков, сообщает гонконгская газета South China Morning Post (SCMP).

Высший суд провинции Ляонин на северо-востоке Китая заявил, что слушания по апелляции Роберта Ллойда Шелленберга пройдут 29 декабря в 14:00 по местному времени. Как отмечает издание, грядущее слушание еще сильнее испытает на прочность китайско-канадские отношения.

Ляонинский новостной портал runsky.com утверждает, что Шелленберг был уличен в контрабанде «огромного количества наркотиков» на территорию Китая. Его возраст и прочие детали не уточняются.

Задержанный гражданин является четвертым канадцем, который ранее был задержан или назван причастным к незаконной деятельности на территории Китая с момента ареста в Ванкувере 1 декабря по требованию властей США финансового директора китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу.

Китай 10 декабря сообщил о задержании двух граждан Канады, обвинив их в деятельности, «которая причиняет вред национальной безопасности Китая», а затем была задержана учитель английского языка из Канады в связи с нарушением миграционного режима.

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