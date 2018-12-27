Начались испытания беспилотной атомной подлодки, задуманной Сахаровым

Москва, , 09:11 — REGNUM Минобороны РФ начало испытания беспилотной атомной подводной лодки «Статус-6» (в NATO — «Kanyon», в ВС РФ — «Посейдон») — сообщает ТАСС со ссылкой на источники в ВПК РФ.

Они проходят в морской акватории, защищенной от средств разведки вероятного врага. По предварительным данным, мощность боевой части аппарата составляет две мегатонны в тротиловом эквиваленте, подводная скорость до 70 узлов (128 км в час) — значительно выше скорости американских атомных подлодоки торпед, и обладает возможностью преодолевать океаны. Его носителем является одна из атомных подлодок Военно-морского флота РФ.

Основной задачей аппарата указана доставка ядерного боеприпаса к берегам вероятного противника с целью поражения важных прибрежных элементов экономики противника и нанесения гарантированного неприемлемого ущерба территории страны путем создания обширных зон радиоактивного загрязнения, цунами и другими разрушительными последствиями ядерного взрыва. Также целью «Посейдона» являются авианосные ударные группы США.

Целью испытаний является подводная отработка ядерной энергетической установки «Посейдона». Работы по подводному беспилотнику уже включены в государственную программу вооружения до 2027 года, когда он будет передан ВМФ РФ.

Эксперты считают, что цель проекта — создание АПЛ следующего, 5 поколения, для ведения разведывательных и ударных операций на большом удалении силами подводных дронов. Вооружение новых АПЛ будет не традиционным, а состоять из роя боевых подводных дронов. Ранее сообщалось, что «Посейдон» сам будет носителем торпед и мин.

Проект ядерной лодки-торпеды впервые был предложен академиком А. Сахаровым в 1940-х годах.

А.Сахаров: «Я решил, что таким носителем может являться большая торпеда, запускаемая с подводной лодки. Целью атаки с расстояния несколько сот километров должны стать порты противника. Конечно, разрушение портов — как надводным взрывом «выскочившей» из воды торпеды со 100-мегатонным зарядом, так и подводным взрывом — неизбежно сопряжено с очень большими человеческими жертвами».

С 1949 года по проекту Т-15 были начаты работы, которые продолжались до начала 1960-х годов, когда он был закрыт из-за отсутствия компактной ядерной силовой установки. Вариант на аккумуляторах обеспечивал дальность всего 30 километров подводного хода. В то же время эффект цунами планировалось обеспечить боеголовкой не в 2, а в 100 мегатонн, но для доставки боеголовки такого размера опять же нужна была ядерная силовая установка. Сейчас компактная ядерная силовая установка создана и изделие вышло на испытания.

Относительно малая мощность «Посейдона» в 2 мегатонны, по сравнению с запланированной академиком А. Сахаровым в 100 мегатонн, возможно является «намеком» стороне вероятного противника о бессмысленности гонки вооружений, и может быть увеличена после проведения испытаний первого варианта «Посейдона».Система является асимметричным ответом России на разработку в США перспективных систем ПРО.

США официально включили «Посейдон» в ядерную триаду России, а ВМС Великобритании уже начали модернизировать подводные датчики и противолодочные самолеты для обнаружения «Посейдона». Эксперты отмечают, что пока ни США, ни Великобритания не имеют не только систем уничтожения"Посейдона», но даже систем его уверенного обнаружения.