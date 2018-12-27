Назарбаев подписал поправки по вопросам государственных закупок

Астана, , 09:13 — REGNUM Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал поправки в законодательство по вопросам государственных закупок и закупок в квазигосударственном секторе, сообщили 26 декабря в пресс-службе главы государства.

Отметим, под квазигосударственным сектором подразумевается экономическая деятельность национальных компаний, принадлежащих государству.

В рамках вышеуказанного закона в Казахстане будут созданы единые точки доступа к информационным системам электронных закупок. Будет также введен республиканский реестр жалоб.

Напомним, ранее в ходе обсуждения законопроекта в Мажилисе парламента Казахстана председатель нижней палаты Нурлан Нигматулин отметил, что закон позволит снизить коррупционные риски, а также повысить качество государственных закупок.

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