Четверг, 27 Декабря 2018 года
09:29:35 МСК

Назарбаев подписал поправки по вопросам государственных закупок

Политика

Будет создан единый информационный ресурс

Назарбаев подписал поправки по вопросам государственных закупок
Иллюстрация: Kremlin.ru
Нурсултан Назарбаев

Астана, 27 декабря 2018, 09:13 — REGNUM  Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал поправки в законодательство по вопросам государственных закупок и закупок в квазигосударственном секторе, сообщили 26 декабря в пресс-службе главы государства.

Отметим, под квазигосударственным сектором подразумевается экономическая деятельность национальных компаний, принадлежащих государству.

В рамках вышеуказанного закона в Казахстане будут созданы единые точки доступа к информационным системам электронных закупок. Будет также введен республиканский реестр жалоб.

Напомним, ранее в ходе обсуждения законопроекта в Мажилисе парламента Казахстана председатель нижней палаты Нурлан Нигматулин отметил, что закон позволит снизить коррупционные риски, а также повысить качество государственных закупок.

Читайте ранее в этом сюжете: В Казахстане офшорным компаниям запретят участвовать в госзакупках

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Государственные закупки
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить