Оппозиционер выступил против политиков-перебежчиков в Танзании

Дар-эс-Салам, Танзания, , 09:17 — REGNUM Опытный политик Хешиму Рунгве рассказал о своем беспокойстве по поводу политиков-перебежчиков в Танзании, не имеющих определенной позиции. Об этом сообщает газета Nipashe.

По его словам, именно эти политики приостанавливают развитие политических партий в стране.

Рунгве заявил об этом 25 декабря в интервью газете, которое он дал в своем офисе в Киджитоньяма (районе Дар-эс-Салама).

«Многопартийная система не достигнет значительных успехов, если у нас будут политики без определенной позиции, которые похожи на флаг, развевающейся по ветру, они не отстаивают идеологию своих партий», — отметил Рунгве.

Он добавил, что в последнее время появилась волна политиков, которые переходят в правительственную партию ССМ, называя при этом слабые причины, что на самом деле является отсутствием какой-либо политической позиции.

«Член партии, который разделяет идеологию своей партии, не может так легко оставить свое членство в партии и перейти в другую, а затем ещё в одну … такие политики предают оппозицию», — сказал Рунгве.

Рунгве добавил, что является сторонником многопартийной системы. А также отметил, что не сможет принять предложение о переходе в ССМ ни от одного человека, ведь так он передаст многопартийная систему в стране.

Напомним, Рунгве баллотировался на пост президента Танзании в 2015 году.