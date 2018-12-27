Бундесвер рассматривает возможность набора в свои ряды иностранных граждан

Берлин, , 08:46 — REGNUM Вооруженные силы Германии (бундесвер) изучают возможность набора в свои ряды граждан других стран Европейского союза (ЕС). Однако в ЕС на это реагируют без энтузиазма, пишет издание Die Welt 27 декабря.

Набор граждан ЕС для выполнения конкретных задач — это «вариант», который будет рассмотрен, заявил генеральный инспектор бундесвера Эберхард Цорн. «Например, мы говорим о врачах или IT-специалистах», — говорит он. Во времена нехватки квалифицированных сил бундесвер должен «смотреть во всех направлениях» и стремиться к новому поколению.

Правительство Германии уже провело консультации с европейскими партнерами по этому вопросу. Однако большинство государств, в первую очередь Восточной Европы, отреагировали на это сдержанно.

Между тем, в немецких войсках уже много солдат с двойным гражданством или с миграционным прошлым. По словам министра обороны Урсулы фон дер Ляйен, в 2018 году численность армии достигла 182 тыс. человек — это на 2,5 тыс. больше, чем в 2017 году и на 6,5 тыс. больше, чем в 2016. Доля женщин в немецкой армии достигла 12% — это исторический максимум.

К 2025 году бундесвер планирует расшириться до 203 тыс. человек.