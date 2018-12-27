Израиль взял на себя ответственность за авиаудар по Сирии

Иерусалим, , 08:43 — REGNUM 25 декабря Израиль нанёс авиаудар по территории Сирийской Арабской Республики. Это подтвердил сотрудник сил безопасности Израиля, сообщает Аssociated Press.

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Чиновник уточнил, что удары осуществлялись по иранским военным объектам, которые якобы связаны с палестинским движением «Хезболла». Целями, по его словам, были главным образом складские и логистические объекты.

При этом официальный Израиль совершённую атаку никак не комментирует.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 25 декабря несколько боевых самолётов ВВС Израиля вторглись в воздушное пространство Ливана и в течение десяти минут производили манёвры на низких высотах над Набатией и районом Туфах, имитируя воздушные удары. Кроме того, зайдя со стороны Средиземного моря, самолёты выполнили аналогичные манёвры над городами Тир и Сайда.

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В этот же вечер власти Сирии заявили, что над Дамаском было сбито несколько ракет неизвестного происхождения. Уточняется, что они были нацелены на пригороды сирийской столицы и были запущены израильтянами из Ливана. Большая часть из них была перехвачена и уничтожена сирийскими средствами ПВО. Однако без пострадавших не обошлось. В результате израильской ракетной атаки ранения получили трое сирийских военнослужащих.

Как заявил пресс-секретарь Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, шесть израильских самолетов F-16 начали налёт в тот момент, когда два гражданских авиалайнера готовились приземлиться в Дамаске и Бейруте, создав «прямую угрозу» безопасности лайнеров.