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Военное положение дало Украине многое, но это секрет — замминистра Грымчак

Политика

Как минимум, Брюссель дал радиостанции

Военное положение дало Украине многое, но это секрет — замминистра Грымчак
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Петр Порошенко

Киев, 27 декабря 2018, 08:44 — REGNUM  За время военного положения на Украине было сделано очень много, но об этом нельзя говорить открыто, заявил заместитель руководителя министерства по вопросам «временно оккупированных территорий» (МинВОТ) Юрий Грымчак 26 декабря в эфире телеканала Zik.

Чиновник вспомнил о средствах связи, переданных Украине странами НАТО, которые президент страны Пётр Порошенко вёз из Брюсселя на своём самолёте.

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По словам Грымчака, другие достижения военного положения на Украине следует обсуждать на закрытом заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Пётр Порошенко заявил, что не будет продолжать военное положение в стране, несмотря на то, что ситуация по периметру границ не изменилась.

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Военное положение на Украине
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