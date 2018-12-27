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Комик Зеленский предложил «не выжигать» русскоязычных жителей Украины

Политика

Артист также предложил вместо снесенных памятников Ленину устанавливать монументы не политикам, а литературным деятелям, таким как «украинцы» Булгаков или Гоголь

Киев, 27 декабря 2018, 08:31 — REGNUM  Украинский шоумен Владимир Зеленский, сообщавший ранее о своих президентских амбициях, заявил, что в стране следует пересмотреть языковую политику. Об этом эстрадный артист и комик сказал в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

По словам Зеленского, на Украине не следует «выжигать тех, кто говорит на других языках», кроме украинского.

«Есть украинский язык — государственный. А говорите, как хотите, я так считаю», — подчеркнул он, добавив, что жителям восточных областей страны придется выучить «мову».

Кроме того, шоумен предложил вместо снесенных памятников Ленину устанавливать монументы не политикам, а «литературным деятелям», таким как «украинцы» Михаил Афанасьевич Булгаков или Николай Васильевич Гоголь.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 декабря комик Владимир Зеленский заявил, что не принял окончательного решения о своём участии в президентских выборах на Украине, но всерьёз рассматривает такую возможность.

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