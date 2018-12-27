Ремонтные заводы Минобороны планируется передать Ростеху в течение года

Москва, , 08:17 — REGNUM В 2019 году должна завершиться передача ремонтных заводов Министерства обороны РФ государственной корпорации «Ростех». Об этом заявил индустриальный директор кластера обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии Ростеха Сергей Абрамов.

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По его словам, эта работа была начата давно и продвигается умеренными темпами. Часть предприятий уже находится и работает под крылом Ростеха.

«В зависимости от тех производственных задач, которые перед ними стоят, они либо интегрируются непосредственно в состав кластера вооружений, либо в те субхолдинги», — цитирует РИА Новости слова Абрамова.

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Как сообщало ИА REGNUM, почти год назад, в феврале 2017 года, в рамках «правительственного часа» в Госдуме РФ министр обороны Сергей Шойгу заявлял, что военное ведомство передаст Ростеху 39 ремонтных предприятий. Он пояснил, что решение об их передаче промышленности было принято в рамках освобождения армии от несвойственных ей функций.

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