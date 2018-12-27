Торговая война США — КНР окажет позитивное влияние на Индонезию — эксперт

Аннаполис, США, , 08:35 — REGNUM Торговая война с участием двух сверхдержав, США и Китая, как ожидается, положительно скажется на Индонезии, в частности, в области сельского хозяйства, сообщает Antaranews.

По мнению американского сельскохозяйственного эксперта Роберта Блейка, эта ситуация даст Индонезии возможность получить привлекательные закупочные цены.

Ранее генеральный директор по продовольственным культурам в министерстве сельского хозяйства США проводил встречи с послами в ряде регионов страны. На этой встрече министерство сосредоточилось на обсуждении сотрудничества и развития семян риса совместно с университетом имени Хасануддина в Южном Сулавеси (Индонезия) и исследованиях с международным научно-исследовательским институтом риса на Филиппинах.

Сообщается также, что Япония заинтересована в индонезийских продуктах, в частности в чае.

«Индонезия богата чаем с характерным ароматом гор, который подходит для жителей Японии», — заявил эксперт по сельскому хозяйству из Японии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр торговли Индонезии Энггартиасто Лукита заявил, что в условиях торговой войны между США и Китаем Индонезия могла бы обернуть эту ситуацию в свою пользу, заполнив пробелы продуктами, которые импортируют обе страны.

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