Тамбовский губернатор назвал раздувание темы мусора «политическим шантажом»

Тамбов, , 08:15 — REGNUM Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин в ходе пресс-конференции назвал искусственное раздувание темы с возможной приостановкой деятельности предприятий «КомЭк» и «Тэко-сервис», занимающихся вывозом и утилизацией мусора в регионе, «политическим шантажом», сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

С 1 января 2019 года в Российской Федерации произойдет окончательный переход на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). В Тамбовской области, напомним, по итогам конкурсного отбора статус регионального оператора по обращению с ТКО присвоен акционерному обществу «Тамбовская сетевая компания» (АО «ТСК). В конкурсе также принимала участие компания «КомЭк», которая затем пыталась оспорить это решение через суд.

Действующей территориальной схемой по обращению с ТКО, утвержденной в марте 2017 года, предусматривался вывод из эксплуатации полигона в Тамбовском районе, который обслуживает «КомЭК»: власти ссылались на достижение проектной вместимости с января 2019 года. Также в регионе отмечали, что ранее предприятие представило сведения об объеме фактически захороненных отходов, которые не соответствовали данным, представленным областным управлением Федеральной службы по надзору в сфере природопользования.

Таким образом, без изменения проектной документации и последующих разрешительных документов (лицензия на осуществление деятельности по обработке и захоронению отходов получена на основании проектного решения и заключения экологической экспертизы) «законное определение планируемого объема размещаемых отходов стало невозможным», говорят областные власти. С целью принятия законного решения о возможном объеме размещения ТКО на указанном полигоне «КомЭк» предприятию было предложено в кратчайшие сроки предоставить в адрес управления ТЭК и ЖКХ области копии проектной документации с изменениями — для включения полигона в схему транспортирования отходов.

«Однако эти документы предоставлены не были», — напоминают в областной администрации, отмечая, что компанией «КомЭк» были предприняты «встречные действия»: вместо того, чтобы привести свои документы в соответствие с требованиями, её руководство в конце ноября публично объявило своим сотрудникам о предстоящих масштабных сокращениях на предприятии.

В местной прессе отмечалось, что последовали обращения губернатору, организовывались митинги в поддержку предприятия и с критикой в адрес руководства региона. К ним присоединились работники дружественного предприятия «ТЭКО-сервис», занимающегося вывозом мусора на полигон «КомЭка». В социальных сетях, интернет-ресурсах и СМИ стали появляться тексты с обвинениями в том, что исключение «КомЭка» из территориальной схемы якобы сделано в интересах регионального оператора и что действия руководства области якобы привели к тому, что оба предприятия, «КомЭк» и «ТЭКО-сервис», закроются. Примечательно, что в это же время стало публично проявляться недовольство населения райцентра Дмитриевка наличием расположенного неподалеку мусорного полигона «Бастион», на который с 1 января 2019 года планировало вывозить мусор признанное региональным оператором АО «ТСК». Вскоре и здесь прошел митинг, на который в соцсетях призывали приехать жителей со всей области.

Ситуацию прокомментировал на пресс-конференции губернатор Александр Никитин. Отвечая на вопрос о том, будут ли работать «КомЭк» и «ТЭКО-сервис» после 1 января 2019 года, губернатор подчеркнул, что экономическая ситуация на этих предприятиях по итогам 11 месяцев 2018 года вполне благоприятная, поэтому никаких объективных предпосылок для приостановки их деятельности и тем более закрытия нет. Это частные предприятия, и если их руководители собираются массово увольнять рабочих — это решение на их ответственности.

По мнению главы региона, речь идёт о том, что реальные выгодоприобретатели от деятельности этих предприятий не готовы потерять даже малой доли на рынке сбора и утилизации мусора и пытаются вернуть свои позиции, которые они потеряли. Отсюда, по мнению Александра Никитина, — «шантаж и угрозы» закрыть свои предприятия, если с ними не перезаключат договоры, организация митингов с участием сотрудников и «перекладывание ответственности» за сложившуюся ситуацию на местные и региональные власти. Хотя фактически это спор двух хозяйствующих субъектов, в который органы государственной власти вмешиваться не должны.

«Я равноудален от деятельности обеих сторон и со своей стороны сделал все возможное, чтобы урегулировать ситуацию», — подчеркнул Александр Никитин.

По его словам, руководство области за последний месяц сделало все возможное, чтобы эти предприятия обеспечить работой, но попыткам исправить ситуацию препятствуют сами руководители «КомЭка» и «ТЭКО-Сервиса», отказываясь предоставлять необходимые документы для включения в территориальную схему утилизации ТКО, и настаивают на своей правоте вместо того, чтобы подумать об интересах своих сотрудников. Губернатор считает, что все дело в том, что эти компании работали на региональном рынке сбора и утилизации мусора уже 14 лет и привыкли быть монополистами в своей сфере деятельности, но руководство области выступает против монополий в любой отрасли экономики.

«Всему тому, что происходит, другой оценки, как политический шантаж, дать не могу. Ситуация в информационном поле совершенно иначе стала отображаться. Процедура обсуждения и согласования каждого пункта договора происходит, но к соглашению стороны не приходят. Но ведь поливают грязью не «КОМЭК» и не «ТЭКО-сервис», поливают грязью главу муниципалитета, главу региона. Я прекрасно понимаю, что есть предприятия «КОМЭК» и «ТЭКО-сервис», есть рабочие, есть менеджмент, а есть люди, которые за ним стоят, люди, которые являются центром принятия решений. И мы их всех знаем. И эти люди не согласны на компромиссы. Есть категорический императив: либо всё, как было раньше, либо ничего. Никаких попыток сесть за стол переговоров, попыток достичь баланса я не вижу», — заявил Александр Никитин.

По его мнению, действия этого «центра принятия решений» дестабилизируют обстановку в регионе, создавая превратное представление о происходящем, используя любые трибуны, включая СМИ, а оппозиционные силы используют эту тему для наращивания себе политического капитала в преддверии предстоящих выборов 2020 года.

«Сегодня продолжается саботаж и делается все, чтобы этот мусорный коллапс, о котором они твердят уже больше месяца, но для которого на самом деле нет никаких предпосылок, после нового года на самом деле произошел», — сказал губернатор, но подчеркнул, что надеется на то, что взвешенная позиция возобладает.

Александр Никитин также затронул вопрос о мусорном полигоне «Бастион» рядом с райцентром Дмитриевка, против работы которого на митинг вышли местные жители. По его словам, он внимательно следил и продолжает следить за требованиями инициативной группы граждан.

«Конечно, здесь сразу диалога с людьми не произошло, и я здесь ответственности с себя не снимаю, — утверждает губернатор.

Он выступает за закрытие «Бастиона» и выстраивание отношений с представителями общественности. Вместе с ними будет решаться вопрос о дальнейшей судьбе новой части этого полигона, которая будет отвечать всем современным требованиям экологии.