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Двое преступников казнены в Японии

Политика

За какие преступления к ним была применена высшая мера наказания, не уточняется

Токио, 27 декабря 2018, 08:01 — REGNUM  В Японии приведён в исполнение смертный приговор, вынесенный в отношении двух осуждённых. Оба преступника казнены в тюрьме города Осака. Об этом 27 декабря сообщает Кyodo News.

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Имена заключённых не называются. Также не называется преступление, за которое мужчины были приговорены к высшей мере наказания.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июле 2018 года в Японии привели в исполнение смертный приговор в отношении семи руководителей секты «Аум Синрикё» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Через повешение были казнены в том числе глава секты Секе Асахара, «военный министр» Киехидэ Хаякава и Томомас Накагава, отвечавший за разработку газов. Три недели спустя были казнены ещё шесть членов этой экстремистской секты.

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Добавим, что японские и международные правозащитные организации выступают против жестоких методов японского правосудия. В частности, уполномоченный правительства Германии по правам человека и гуманитарной помощи Бэрбель Кофлер заявил о недопустимости таких «нечеловеческих» форм наказания, которые используются в Японии.

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