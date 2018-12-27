Путин встретится с вновь избранными главами субъектов РФ

Москва, , 07:50 — REGNUM Сегодня, 27 декабря, президент РФ Владимир Путин проведет встречу с вновь избранными главами ряда регионов России, сообщается на сайте Кремля.

На встречу с главой государства в Кремль приглашены главы Хакасии, Приморского и Хабаровского краёв, Владимирской области, Ненецкого АО.

Президент намерен обсудить с вновь избранными главами субъектов РФ итоги выборных кампаний и их планы работы по развитию регионов, которые они возглавили.

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Как сообщало ИА REGNUM, 9 сентября 2018 года в России проходил Единый день голосования по выборам губернаторов, депутатов законодательных собраний и довыборы в Государственную думу, а также выборы в целом ряде муниципалитетов. Позже в ряде регионов прошли повторные выборы губернаторов.

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