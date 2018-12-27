Порошенко: Киев не откажется от использования Керченского пролива

Киев, , 07:46 — REGNUM Украина не намерена отказываться от пользования Керченским проливом для прохода судов из акватории Черного моря в азовские порты. Об этом заявил президент страны Пётр Порошенко во время заседания украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

«Украина никогда не откажется от использования своих портов Азовского моря, в том числе и военными судами», — цитирует его слова УНИАН.

По словам главы украинского государства, предложение отказаться от прохода судов через Керченский пролив пытается навязать «не только Кремль» но и «пятая колонна» внутри страны.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 декабря стало известно, что работой президента Украины Петра Порошенко недовольны 82% респондентов. Об этом свидетельствуют данные опроса социологической группы «Рейтинг».

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