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Глава партии в Индонезии: «Выборы — это не война»

Политика

Глава партии «Голкар» призвал все индонезийские силы доказать, что мирная демократия стала политической традицией

Джакарта, 27 декабря 2018, 07:50 — REGNUM  Председатель политической партии «Голкар» в Индонезии Аирлангга Хартарто призвал все партии доказать на выборах 2019 года, что мирная демократия является индонезийской традицией, сообщает Antaranews.

«Партия «Голкар» призывает все индонезийские силы еще раз доказать, что мирная демократия действительно стала нашей политической традицией», — заявил он в своем обращении в Джакарте.

Аирлангга Хартарто добавил, что выборы 2019 года приближаются и должны быть встречены с энтузиазмом.

«Выборы — это не война. Поэтому я настоятельно призываю все стороны добиваться равенства, а не обострять разногласия», — подчеркнул он.

Председатель партии призвал всех стремится к политическому развитию, завоевать сердца людей не ради власти, а для того, чтобы посвятить себя благородной цели, а именно — улучшить жизнь всего народа Индонезии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, выборы президента Индонезии состоятся 17 апреля 2019 года.

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Внутренняя политика Индонезии
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