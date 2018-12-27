Под санкции Киева попали российские силовики, бизнесмены и судьи

Киев, , 07:32 — REGNUM Украинские власти ввели новые санкции против России, поставив в вину российской стороне инцидент в Керченском проливе, выборы в Донбассе и «агрессивные действия» против Киева. В черном списке оказались силовики, военные, предприниматели и судьи, говорится в сообщении пресс-службы Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).

Речь идет о применении «персональных специальных экономических и других ограничительных мер», говорится в сообщении. Санкции введены против российских компаний и отдельных лиц — предпринимателей, политиков, депутатов, сотрудников силовых ведомств, которые, как утверждает Киев, поддерживали или помогали Москве в её «агрессии» против Украины.

Под ограничения попали организаторы выборов в Донбассе и те, кто осуществлял задержание украинских моряков после инцидента в Керченском проливе, когда корабли ВМС Украины вторглись в российские воды.

Как сообщало ИА REGNUM, о расширении санкций против РФ украинские власти объявили 26 декабря. Ранее, 25 декабря, правительство России опубликовало расширенный список санкций против Украины, в который вошли 245 физических лиц и семь компаний.

Читайте также: Контрмеры в отношении Киева будут и впредь — Силуанов