Казахстан готов помочь в урегулировании ситуации на Донбассе – Назарбаев

Астана, , 07:20 — REGNUM Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выразил готовность оказать содействие в разрешении конфликта на Донбассе, сообщили 26 декабря в пресс-службе главы государства.

Назарбаев провел телефонные переговоры с президентом Украины Петром Порошенко. Стороны обменялись мнениями о ситуации на Донбассе. Президент Казахстана призвал стороны конфликта к диалогу и поиску компромисса.

Порошенко высказал свою позицию в связи с инцидентом в Керченском проливе. Назарбаев призвал к скорейшему урегулированию вопроса путем переговоров с Россией.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 июня посол Украины в Казахстане Иван Кулеба вручил копии верительных грамот заместителю министра иностранных дел Казахстана Галымжану Койшыбаеву. В пресс-службе украинского посольства заявили, что казахстанская сторона поддержала территориальную целостность Украины в пределах международно-признанных границ.

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