США устали бесплатно защищать мир, РФ – терпеть выходки Киева: Радио REGNUM

Москва, 27 декабря 2018, 08:00 — REGNUM
- На случай «жесткого Брексита» Испания разработала план действий;
- В чём решение конфликта Каталонии с Испанией;
- Президенты Казахстана и Украины договорились активизировать политический диалог;
- Когда закончится терпение Москвы в отношении провокаций Киева;
- США утомились ролью мирового жандарма.
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