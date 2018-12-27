В России отметили 103-ю годовщину со дня образования войсковой ПВО

Москва, , 05:22 — REGNUM Годовщина со дня образования войсковой противовоздушной обороны России отмечалась 26 декабря.

Как сообщили в Миноброны РФ, в 2018 году зенитчики сухопутных войск приняли участие более чем в 60 тактических учениях с боевой стрельбой, израсходовав более 500 зенитных управляемых ракет и более десяти тысяч боеприпасов к зенитной артиллерии.

Напомним, 26 декабря 1915 года началось формирование подразделений войсковой противовоздушной обороны России. Соответствующий приказ был отдан начальником штаба верховного главнокомандующего: было объявлено о формировании отдельных четырехорудийных легких батарей для стрельбы по воздушному флоту.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 декабря гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров заявил, что, согласно последнему опросу, в стране существенно вырос престиж вооруженных сил.

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