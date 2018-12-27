Четверг, 27 Декабря 2018 года
05:23:37 МСК

В России отметили 103-ю годовщину со дня образования войсковой ПВО

Политика

В 2018 году зенитчики сухопутных войск приняли участие более чем в 60 тактических учениях с боевой стрельбой

Москва, 27 декабря 2018, 05:22 — REGNUM  Годовщина со дня образования войсковой противовоздушной обороны России отмечалась 26 декабря.

Как сообщили в Миноброны РФ, в 2018 году зенитчики сухопутных войск приняли участие более чем в 60 тактических учениях с боевой стрельбой, израсходовав более 500 зенитных управляемых ракет и более десяти тысяч боеприпасов к зенитной артиллерии.

Напомним, 26 декабря 1915 года началось формирование подразделений войсковой противовоздушной обороны России. Соответствующий приказ был отдан начальником штаба верховного главнокомандующего: было объявлено о формировании отдельных четырехорудийных легких батарей для стрельбы по воздушному флоту.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 декабря гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров заявил, что, согласно последнему опросу, в стране существенно вырос престиж вооруженных сил.

Читайте ранее в этом сюжете: В России вырос престиж вооруженных сил

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Вооруженные силы России
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить