Четверг, 27 Декабря 2018 года
06:18:28 МСК

Трамп: Мы не отщепенцы, чтобы бесплатно защищать мир

Политика

США утомились ролью мирового жандарма

Трамп: Мы не отщепенцы, чтобы бесплатно защищать мир
Иллюстрация: U.S. Army
Американские солдаты

Вашингтон, 27 декабря 2018, 05:13 — REGNUM  Военную мощь США эксплуатируют другие страны для наведения порядка в мире, заявил президент США Дональд Трамп в ходе своего визита в Ирак, сообщает телеканал NBC News.

«Америка не должна сражаться за каждую страну на свете, во многие такие дела вообще лезть не следует. Если они хотят, чтобы мы сражались — пусть заплатят свою цену. Иногда, конечно, это цена финансовая, так что мы не отщепенцы этого мира. Мы больше не отщепенцы, ребята! И люди уже не смотрят на нас, как на отщепенцев», — заявил он.

Таким образом американский президент прокомментировал свое решение вывести войска из Сирии. При этом он подчеркнул, что никаких планов о выводе военного контингента из Ирака у него нет.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 декабря Дональд Трамп вместе с супругой посетили военную базу в Ираке. Там они встретились с военнослужащими, послом США в Ираке, а так же с командным составом вооруженных сил Соединенных Штатов в регионе.

Читайте ранее в этом сюжете: Пошёл по базам. Трамп из Ирака прилетел на авиабазу в Германии

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Деятельность президента США Дональда Трампа
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить