Трамп: Мы не отщепенцы, чтобы бесплатно защищать мир

Вашингтон, , 05:13 — REGNUM Военную мощь США эксплуатируют другие страны для наведения порядка в мире, заявил президент США Дональд Трамп в ходе своего визита в Ирак, сообщает телеканал NBC News.

«Америка не должна сражаться за каждую страну на свете, во многие такие дела вообще лезть не следует. Если они хотят, чтобы мы сражались — пусть заплатят свою цену. Иногда, конечно, это цена финансовая, так что мы не отщепенцы этого мира. Мы больше не отщепенцы, ребята! И люди уже не смотрят на нас, как на отщепенцев», — заявил он.

Таким образом американский президент прокомментировал свое решение вывести войска из Сирии. При этом он подчеркнул, что никаких планов о выводе военного контингента из Ирака у него нет.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 декабря Дональд Трамп вместе с супругой посетили военную базу в Ираке. Там они встретились с военнослужащими, послом США в Ираке, а так же с командным составом вооруженных сил Соединенных Штатов в регионе.

Читайте ранее в этом сюжете: Пошёл по базам. Трамп из Ирака прилетел на авиабазу в Германии