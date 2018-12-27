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Пошёл по базам. Трамп из Ирака прилетел на авиабазу в Германии

Политика

Президент США находится на авиабазе «Рамштайн»

Берлин, 27 декабря 2018, 05:07 — REGNUM  Визит на американскую военную базу «Рамштайн» на территории Германии начал президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, сообщает Bloomberg.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, до этого Трамп находился с визитом в Ираке, где он с женой побывали на американской военной базе аль-Асад. Трамп встретился с послом США в Ираке, а также с комсоставом американских ВС.

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Напомним, Трамп взбудоражил мировое сообщество очередным внешнеполитическим решением: он объявил о выводе войск из Сирии и частичном сокращении контингента в Афганистане. Однако в Ираке он решил сохранить американское присутствие.

Решение Трампа спровоцировало кадровые перестановки. Так, из-за несогласия с политикой главы Белого дома в отставку подал американский министр обороны Джеймс Мэттис.

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Военное влияние США в мире
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