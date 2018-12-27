Четверг, 27 Декабря 2018 года
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Кедми: ПЦУ — это филиал стамбульского задворья при капитане турецкой армии

Политика

По словам Кедми, такое положение по сути вдвойне унизительно, поскольку делает украинскую церковь подчиненной патриарху Константинопольскому Варфоломею, который по сути дела от и до ангажирован Турцией и США

Москва, 27 декабря 2018, 04:49 — REGNUM  Украина, создав с подачи США, свою раскольническую «Православную церковь Укараины» вместо канонической, сделали ее филиалом «задворья» при дворе «турецкого султана» экс-руководитель израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1»

"Вся эта авантюра с новой украинской церковью родилась в Соединенных Штатах… Результат, отдали эту церковь, которую создали на откуп Стамбульском патриарху… Вот этому, который пресмыкается перед султаном в Турции, который был офицером турецкой армии… И стали вы филиалом вот этого задворья в Стамбуле, которым управляет этот капитан, бывший, турецкой армии», — завил Кедми

По словам Кедми, такое положение по сути вдвойне унизительно, поскольку делает украинскую церковь подчиненной патриарху Константинопольскому Варфоломею, который по сути дела от и до ангажирован Турцией и США.

Напомним, что президент Украины Пётр Порошенко подписал 22 декабря указ о переименовании канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Украинскую метрополию Русской православной церкви. При этом Константинополь за предоставление томоса должен будет получить от Украины целый ряд Храмов в свое распоряжение.

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Борьба Константинополя и раскольников на Украине против УПЦ
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