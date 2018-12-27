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Трамп пока не знает, кого назначить главой Пентагона

Политика

Шанахан может еще долго быть врио министра обороны

Трамп пока не знает, кого назначить главой Пентагона
Иван Шилов © ИА REGNUM
Дональд Трамп

Вашингтон, 27 декабря 2018, 03:59 — REGNUM  Временно исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан может остаться в этой роли надолго, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в ходе своего визита в Ирак, сообщает Reuters.

По его словам, Шанахан вступит в должность 1 января 2019 года и может остаться на ней «в течении долгого времени». Он будет исполнять обязанности главы Пентагона после добровольного ухода в отставку Джеймса Мэттиса, который ушел из-за разногласий с американским президентом.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 декабря Дональд Трамп вместе с супругой посетил военно-воздушную базу аль-Асад в Ираке и провел беседы с военнослужащими. Также в ходе визита Трамп встретился с американским послом в Ираке и комсоставом вооруженных сил США.

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