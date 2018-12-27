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Виктор Золотов: «Мой внук, действительно, учится в Англии»

Политика

Глава Росгвардии: «Внук учится на отлично, я им горжусь»

Москва, 27 декабря 2018, 03:58 — REGNUM  Внук главы Росгвардии Виктора Золотова учится в Великобритании. Об этом Золотов заявил в интервью «Комсомольской правде».

"Мой внук, действительно, учится в Англии, — сказал Золотов. — А его учебу оплачивает отец. Хочу сказать, что внук учится на «отлично», я им горжусь».

Глава Росгвардии уточнил, что его сын и его зять — успешные бизнесмены. Внук Золотова, который сейчас учится в Великобритании, собирается вернуться в Россию по окончании обучения — через три года. Учится он по экономической специальности.

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