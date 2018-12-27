Названа причина срыва встречи Трампа с премьер-министром Ирака

Багдад, , 03:19 — REGNUM Личная встреча американского президента Дональда Трампа с премьер-министром Ирака Аделем Абдель Махди не состоялась из-за организационных расхождений, сообщили в администрации главы иракского правительства, передает Baghdad Al Youm.

Уточняется, что в ходе визита Трампа в Ирак 26 декабря планировалась личная встреча его и Махди, но стороны не смогли утрясти детали переговоров по оргвопросам. В итоге они поговорили по телефону, в том числе коснувшись темы вывода американских войск из Сирии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Трамп с женой побывали в Ираке 26 декабря на американской военной базе. Президент США заявил, что из Ирака американцы не уходят, поскольку может понадобиться противодействие террористам группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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