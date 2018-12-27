Пуск ракеты комплекса «Авангард» – видео

пос. Домбаровский, Оренбургская область, , 02:08 — REGNUM

Видео пуска ракеты комплекса «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком из позиционного района Домбаровский по условной цели на полигоне Кура (Камчатский край) опубликовало Министерство обороны РФ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, во время испытаний на гиперзвуковой скорости крылатый блок совершил несколько управляемых маневров, поразив условную цель на полигоне Кура. На испытаниях присутствовал президент РФ Владимир Путин.

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Военный эксперт ИА REGNUM Леонид Нерсисян, комментируя пуск ракеты, отметил, что уничтожить планирующий крылатый боевой блок комплекса «Авангард» средствами ПРО невозможно.

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