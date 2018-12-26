В отличие от Сирии. Трамп заявил, что не уберет войска США из Ирака

Вашингтон, , 23:18 — REGNUM Президент США Дональд Трамп заявил, что у него «совсем нет» намерений выводить американские войска с территории Ирака, сообщает 26 декабря информагентство Associated Press.

Об этом Дональд Трамп заявил в ходе своего визита в Ирак. Он заявил, что в Вашингтоне «совсем нет планов» вывода американских военных с территории этой ближневосточной страны.

По словам Трампа, он предпочитает использовать Ирак как «базу» на случай возникновения желания атаковать «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Напомним, полная победа США над этой террористической группировкой была заявлена несколько дней назад Трампом как причина вывода американских войск из Сирии.

Как сообщало ИА REGNUM, решение о выводе войск США из Сирии совпало с намерениями Турции провести военную операцию против сирийских курдов.

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