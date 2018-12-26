Украина продлила запрет на въезд гражданам России мужского пола

Киев, , 22:40 — REGNUM На Украине решением Совета по национальной обороне и безопасности продлено ограничение на въезд для граждан России мужского пола. Об этом 26 декабря сообщает персс-служба МВД Украины.

«Решением СНБО продлено действие ограничительных мер Госпогранслужбы по въезду на Украину мужчин — граждан России», — сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой.

По его словам, все органы системы МВД продолжают работать в усиленном варианте несения службы, «принимая во внимание сложную ситуацию с безопасностю»

Как передавало ИА REGNUM, 26 декабря на Украине прекратило действовать военное положение, объявленное месяцем ранее в десяти областях, граничащих с Россией. В связи с военным положением российским гражданам мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет был ограничен въезд на территорию страны.

По данным украинского МВД, с начала введения военного положения был запрещён въезд на территорию страны 1616 гражданам России, в том числе в областях, где действовало военное положение — 866 гражданам.