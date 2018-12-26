Три провинции Сирии подвергаются обстрелам боевиков из Идлиба

Хмеймим, Сирия, , 22:35 — REGNUM Боевики, остающиеся в Идлибской зоне деэскалации, за истекшие сутки обстреляли территорию трех сирийских провинций, сообщил 26 декабря на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Сергей Соломатин.

Российский Центр подчеркивает, что это является очередным нарушением режима прекращения огня.

В частности, незаконные вооруженные формирования обстреляли два населенных пункта в провинции Латакия, один населенный пункт в провинции Хама и одно поселение в провинции Алеппо.

О жертвах и разрушениях Сергей Соломатин не сообщил.

Наряду с этим, российский Центр за сутки провел несколько гуманитарных акций по раздаче хлеба и медикаментов, а также обеспечивал функционирование пунктов пропуска, через которые сирийские беженцы возвращаются в свои дома.

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