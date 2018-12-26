Среда, 26 Декабря 2018 года
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СНБО Украины ввел новые санкции против Российской Федерации

Политика

Детали не раскрываются

Киев, 26 декабря 2018, 22:27 — REGNUM  Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) ввел в действие новые санкции в отношении ряда физических и юридических лиц из Российской Федерации. Соответствующее заявление распространила сегодня, 26 декабря, пресс-служба СНБО.

В сообщении сказано, что санкции вводятся против российских компаний, бизнесменов, политиков, депутатов и силовиков, которые активно поддерживают и способствуют «агрессивным действиям против Украины».

При этом черные списки российских физических и юридических лиц, попавших под украинские санкции, не публикуются.

Также санкции вводятся в отношении властей народных республик Донбасса, которые организовали выборы на своей территории, и против «военных, судей и правоохранителей», которые имею отношение к задержанию и аресту украинских моряков во время инцидента в Керченском проливе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российские власти также ввели дополнительные санкции в отношении украинских физических и юридических лиц. Под санкции, в частности, попали предприятия украинского оборонно-промышленного комплекса.

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Санкции Украины в отношении России и контрмеры
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