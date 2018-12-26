Россия пригласила Иран принять участие в международных играх АРМИ-2019

Москва, , 22:13 — REGNUM Россия пригласила Иран принять участие в пятых юбилейных Армейских международных играх АРМИ-2019, сообщает 26 декабря пресс-служба Минобороны РФ.

Приглашение было передано в ходе прошедшего в Иране заседания российско-иранской рабочей группы по военно-техническому сотрудничеству.

Кроме приглашения на АРМИ-2019 иранской стороне была выражена благодарность за «активное участие в Армейских международных играх в 2018 году и проведение конкурса водолазов «Глубина».

Отмечается, что рабочая группа обсудила весь спектр вопросов военного сотрудничества двух стран, уделив особое внимание военно-морской сфере.

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