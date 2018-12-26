Российский МИД подтвердил подготовку к встрече с турецкой делегацией

Москва, , 21:49 — REGNUM Министерство иностранных дел России готовится к переговорам с турецкой делегацией, визит которой состоится в ближайшие дни, сообщает 26 декабря департамент информации и печати МИД РФ.

Напомним, ранее пресс-секретарь правящей в Турции «Партии справедливости и развития» Омер Челик заявил, что 29 декабря в Россию отправится делегация, в составе которой будут главы МИД, военного ведомства, национальной разведки, а также пресс-секретарь турецкого президента.

Челик указал, что в Москве эта делегация займется переговорами по ситуации в Сирии. За этими переговорами может последовать визит в Москву президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, уже заявившего о намерении встретиться с президентом России Владимиром Путиным.

Как сообщало ИА REGNUM, в первых числах января 2019 года Турцию собирается посетить советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, уже заявивший, что намерен обсуждать в Анкаре сирийскую ситуацию.

Читайте ранее в этом сюжете: Болтон срочно собрался в Турцию. В Анкаре его ждут в начале января