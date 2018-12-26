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Назарбаев и Порошенко договорились активизировать сотрудничество

Политика

Украина рассматривает Казахстан как «настоящую нейтральную» площадку для переговоров

Назарбаев и Порошенко договорились активизировать сотрудничество
Иллюстрация: President.gov.ua
Петр Порошенко

Астана, 26 декабря 2018, 21:38 — REGNUM  Активизировать политический диалог договорились президенты Казахстана и Украины Нурсултан Назарбаев и Петр Порошенко соответственно во время телефонного разговора, сообщает 26 декабря УНИАН.

Согласно сообщению, во время разговора главы стран обсудили самые разные темы: торгово-экономическое сотрудничество, проведение совместной комиссии по экономическому сотрудничеству в 2019 году, взаимодействие в рамках ООН и даже ситуацию в российском Крыму и независимых республиках Донбасса.

Напомним, ранее заместитель министра иностранных дел Казахстана Ержан Ашикбаев заявил, что его страна занимает «сбалансированную позицию» относительно провокации украинских боевых кораблей в Черном море. Также Казахстан воздержался во время голосования за украинскую резолюцию по российскому Крыму в ООН, за что получил от Киева «почетную роль» быть «настоящей нейтральной» площадкой для переговоров Трехсторонней контактной группы.

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Политическая жизнь Казахстана
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