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В ДНР на Рождество и Новый год отменят комендантский час

Политика

На это время будут усилены полицейские патрули

В ДНР на Рождество и Новый год отменят комендантский час
Новогодняя елка

Донецк, 26 декабря 2018, 21:30 — REGNUM  В Донецкой Народной Республике (ДНР) в новогоднюю и рождественскую ночи отменили комендантский час, говорится в распоряжении главы республики Дениса Пушилина, сообщает 26 декабря «Донецкое агентство новостей».

Согласно сообщению, комендантский час был отменен с 23:00 31 декабря 2018 года по 05:00 1 января 2019 года, а также на аналогичное время с 6 по 7 января 2019 года по местному времени.

Поскольку комендантский час будет отменен, то на это время в республике МВД усилит патрулирование.

Напомним, комендантский час в ДНР с лета 2018 года действовал с 01:00 до 05:00, однако после убийства главы республики Александра Захарченко комендантский час был продлен, теперь он действует с 23:00 до 05:00. В это время передвижение по республике граждан пешком или на автотранспорте запрещено.

Отметим, что украинские каратели ежедневно обстреливают ДНР и ЛНР в любое время суток, несмотря на достигнутые ранее соглашения о перемирии.

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Госстроительство и политическая жизнь в ДНР и ЛНР
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