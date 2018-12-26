МИД РФ: Израиль грубо нарушает суверенитет Сирии

Москва, , 21:15 — REGNUM Министерство иностранных дел Российской Федерации выступило с критикой в адрес властей Израиля, чьи военно-воздушные силы нанесли серию авиаударов по территории Сирийской Арабской республики. Соответствующее заявление выпустила сегодня, 26 декабря, пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вечером 25 декабря девять боевых самолетов ВВС Израиля нанесли серию авиаударов по окрестностям Дамаска. При этом израильские самолеты совершали удары, находясь в воздушном пространстве Ливана.

Израильские самолеты выпустили по целям на территории Сирии 16 управляемых авиационных бомб, однако цели поразили только две из них — остальные были сбиты сирийской системой противовоздушной обороны.

На Смоленской площади заявили, что действия Израиля грубо нарушают суверенитет Сирийской Арабской Республики и попирают нормы международного права.

«Налицо грубое нарушение суверенитета Сирии и положений резолюций СБ ООН, включая резолюцию 1701», — сказано в заявлении МИД РФ.

Напомним, что министерство обороны России также заявило, что израильские боевые самолеты вновь использовали гражданские самолеты, заходившие на посадку в аэропорты Дамаска и Бейрута, для «прикрытия» от средств противовоздушной обороны Сирии.

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