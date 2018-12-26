Служба горного надзора ЛНР расширила сотрудничество с луганским вузом

Луганск, , 21:27 — REGNUM Договор о сотрудничестве между Луганским национальным университетом (ЛНУ) им. Владимира Даля и государственной службой горного надзора и промышленной безопасности ЛНР был подписан руководителями данных учреждений, сообщает 26 декабря «Луганский информационный центр».

Согласно сообщению, университет будет готовить специалистов в области промышленной безопасности и охраны труда. В свою очередь, госгорпромнадзор предоставит студентам ЛНУ места для стажировки и последующего трудоустройства. Также специалисты ведомства будут принимать участие в образовательном процессе университета.

Отмечается, что учреждения сотрудничают с 2016 года, однако новый договор расширяет рамки их сотрудничества.

Напомним, аналогичные договоры министерство промышленности и торговли ЛНР подписало с Донбасским государственным техническим университетом и ЛНУ.