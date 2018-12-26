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Украина сохраняет усиленный контроль за въезжающими гражданами России

Политика

Киев также намерен сохранить усиленную охрану на украино-российской границе

Украина сохраняет усиленный контроль за въезжающими гражданами России
Иллюстрация: Dpsu.gov.ua
На границе

Киев, 26 декабря 2018, 21:07 — REGNUM  Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины рекомендовал Госпогранслужбе сохранить усиленную охрану на границе с Россией, несмотря на отмену военного положения в стране. Об этом 26 декабря сообщил секретарь СНБО Александр Турчинов.

По его словам, пограничной службе также рекомендовано продолжить «осуществлять усиленный контроль за гражданами России, пересекающими границу Украины».

Национальная полиция, национальная гвардия и другие силовые структуры также будут продолжать нести службу «в усиленном режиме», сообщил Турчинов.

Напомним, 26 декабря президент Украины Пётр Порошенко объявил о прекращении действия военного положения, которое было введено месяцем ранее в десяти областях страны, граничащих с Россией. В рамках военного положения гражданам России мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет был ограничен въезд на территорию страны.

Как сообщил сегодня пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Олег Слободян, за время действия военного положения украинские власти отказали во въезде примерно 1650 российским гражданам.

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Военное положение на Украине
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