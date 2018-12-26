Среда, 26 Декабря 2018 года
21:04:34 МСК

Болтон срочно собрался в Турцию. В Анкаре его ждут в начале января

Политика

В центре внимания — Сирия

Анкара, 26 декабря 2018, 21:04 — REGNUM  Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон планирует приехать в Турцию в первых числах января 2019 года, заявил 26 декабря пресс-секретарь турецкой правящей «Партии справедливости и развития» Омер Челик.

По словам Челика, центральной темой этих переговоров будет ситуация в Сирии.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 декабря в Москву должна прибыть турецкая делегация, в задачу которой входит подготовка визита в Россию президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, посвященного вопросам сирийского конфликта.

Резкая активизация дипломатических действий вокруг сирийского вопроса последовала за заявлением президента США Дональда Трампа о выводе американских войск из Сирии.

Читайте ранее в этом сюжете: Эрдоган шантажировал Трампа?

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Участие США в войне в Сирии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить