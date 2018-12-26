Болтон срочно собрался в Турцию. В Анкаре его ждут в начале января

Анкара, , 21:04 — REGNUM Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон планирует приехать в Турцию в первых числах января 2019 года, заявил 26 декабря пресс-секретарь турецкой правящей «Партии справедливости и развития» Омер Челик.

По словам Челика, центральной темой этих переговоров будет ситуация в Сирии.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 декабря в Москву должна прибыть турецкая делегация, в задачу которой входит подготовка визита в Россию президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, посвященного вопросам сирийского конфликта.

Резкая активизация дипломатических действий вокруг сирийского вопроса последовала за заявлением президента США Дональда Трампа о выводе американских войск из Сирии.

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