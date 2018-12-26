Китайская борьба с терроризмом: Туркестану лучше не мешать

Пекин, , 21:03 — REGNUM «Пекин будет действовать очень жестко, чтобы не допустить распространения угрозы внутри страны», — заявил экс-заместитель председателя госкомитета нацбезопасности Киргизии Артур Медетбеков, комментируя ИА REGNUM недавнюю встречу глав МИД Афганистана, Китая и Пакистана в Кабуле.

По мнению эксперта, борьба с терроризмом, экстремизмом и сепаратизмом важна для Китая в первую очередь для обеспечения собственной безопасности. И это важно понимать странам, которые «пытаются саботировать или наоборот подыгрывать КНР в этом вопросе».

«Итоги недавней встречи по Афганистану показали насколько это щепетильный вопрос для Пекина. Так как проблема терроризма из этих стран Китай очень сильно беспокоит. Причина в том, что в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР последние десять лет не прекращается террористическая активность. А для Китая стабильность в СУАР равносильна безопасности всей страны. Стабильность, в свою очередь, обеспечивает успех в экономике, политике и позволяет заявить свои позиции на международном уровне», — поясняет он.

Собеседник редакции отмечает, что в настоящий момент Пекин реализовывает «пошаговую стратегию по борьбе с терроризмом, экстремизмом и сепаратизмом, а также наряду с мероприятиями внутри страны, выходит на международную арену».

"Два года назад в Киргизии было совершенно нападение на посольство Китая в Бишкеке. Позже установили, что теракт заказал один из лидеров «Джабхат ан Нусра"(организация, деятельность которой запрещена в РФ)*», — напоминает он.

Медетбеков считает, что «сосредоточение международных радикальных организаций, таких как «Исламское государство"*, «Джабхат ан Нусра"* и других находится в районах Северного Афганистана, которые примыкают к границам Пакистана и Китая».

«Китай это беспокоит. Нужно понимать, что Пекин будет действовать очень жестко, чтобы не допустить любого распространения угрозы внутри страны. «Лагеря перевоспитания», о которых много рассказывают СМИ в последнее время — один из таких способов. Об этом все забыли, но я напомню, что проблема с получением виз для граждан республик Центральной Азии, ужесточение контроля на границе и так далее — это тоже было сделано в рамках борьбы с терроризмом», — говорит чекист.

Отвечая на вопрос, почему раскачивается тема «лагерей» в КНР, эксперт по безопасности выразил мнение, что «деструктивные силы и отдельные политические группы хотят получить выгоду для себя».

«Они спрашивают, почему официальные власти не вмешаются и не защитят этнических казахов и киргизов, которых якобы ущемляют в Китае. Я вам отвечу. Потому, что они являются гражданами Китая и это внутреннее дело Китая», — подчеркнул бывший сотрудник спецслужб.

По словам Медетбекова, Киргизия и Казахстан могут «выразить обеспокоенность и только путем переговоров или обращений в международные организации просить о решении вопросов, касающихся этнических меньшинств».

"Работать можно только по дипломатическим каналам. Иначе это будет трактоваться как вмешательства во внутренние дела Китая», — подытожил Медетбеков.

* — террористическая организация, запрещенная в РФ