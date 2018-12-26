В 2018 году ЛНР провела с Россией в два раза больше мероприятий

Луганск, , 20:59 — REGNUM В 2018 году министерство образования и науки Луганской Народной Республики (ЛНР) провело 429 проектов в рамках интеграционной программы с Россией, заявила заместитель главы ведомства Ольга Жданова, сообщает 26 декабря «Луганский информационный центр».

По е словам, интеграционные мероприятия между Россией и ЛНР проводятся с марта 2017 года. В 2018 году было реализовано в два раза больше мероприятий, чем в 2017 году, из них 353 мероприятия были проведены в России, 76 — в независимой республике.

Жданова отметила, что мероприятия проводились в 20 регионах России, в них приняли участие более 2,7 тыс. человек.

Напомним, ранее представитель минобрнауки ЛНР Елена Шкарина заявила, что все вузы республики взаимодействуют с образовательными учреждениями России.