Турецкая делегация едет в Москву обсуждать ситуацию в Сирии

Анкара, , 20:23 — REGNUM Турецкая делегация 29 декабря приедет в Москву для переговоров по ситуации, складывающейся в Сирии, заявил 256 декабря журналистам пресс-секретарь правящей турецкой «Партии справедливости и развития» Омер Челик.

По его словам, в центре переговоров будут вывод войск США и планы Турции провести военную операцию восточнее Евфрата.

«Наша делегация посетит в субботу Москву для обсуждения операции на востоке от Евфрата и вывода войск США из Сирии», — сказал Челик.

Стоит отметить, что ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о планах совершить визит в Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным по вопросам ситуации в Сирии. Его визит в Россию будет предварять приезд турецкой делегации. Об аналогичных планах сообщал и глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Как сообщало ИА REGNUM, решение президента США Трампа вывести войска США с территории Сирии совпало по времени с заявлениями Эрдогана о решимости начать военную операцию против подконтрольных США курдских отрядов при любых условиях. Тем не менее сателлиты США уже заявили о намерении продолжать военные действия в Сирии самостоятельно.

Напомним, войска США и их сателлитов находятся в Сирии без разрешения правительства этой страны и без мандата ООН.

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