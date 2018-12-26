Порошенко рассказал о гособоронзаказе для ВСУ на 2019 году

Киев, , 20:25 — REGNUM В 2019 году ВСУ получат минометы, снайперское оружие, зенитные ракетные комплексы (ЗРК) и другое вооружение, заявил президент Украины Петр Порошенко во время заседания совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, сообщает 26 декабря УНИАН.

По его словам, помимо перечисленного вооружения украинская армия получит: антиснайперские комплексы и гранатометы, артиллерийские выстрелы, боеприпасы к ним, прицелы ночного видения, тепловизоры. В общей сложности перечисленное оружие будет поставлено в количестве 6 тыс. образцов.

Порошенко добавил, что ВСУ также получат более 1 тыс. военной наземной техники: БМП, БТР, санитарные автомобили и так далее. Также ВВС ВСУ получат десятки самолетов, вертолетов и беспилотников, однако они будут не новые, а «модернизированные».

Флот Украины получит ракетный катер «Лань», малые бронированные артиллерийские и десантные катера, средства радиолокации. Помимо всего этого в ВСУ будут доставлены до 10 тыс. единиц средств связи, десятки единиц радиоэлектронной борьбы и топографической техники.

Напомним, несмотря на публичные заявления, Киев не намерен прекращать конфликт в Донбассе мирным путем и продолжает усиливать военную эскалацию, используя ВСУ для нападения на независимые республики.