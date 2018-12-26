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Первый вице-мэр Челябинска Параничев попал под сокращение

Политика

После мусорного коллапса им интересовалась прокуратура

Первый вице-мэр Челябинска Параничев попал под сокращение
Иллюстрация: Cheladmin.ru
Юрий Параничев (справа)

Челябинск, 26 декабря 2018, 19:42 — REGNUM  Первый вице-мэр Челябинска Юрий Параничев оказался под сокращением. Уведомление об этом ему уже вручили, сообщили журналистам в пресс-службе мэрии.

Должность Параничева была сокращена ещё в конце ноября депутатами городской думы. В тот момент он находился в отпуске, а затем и на больничном. 29 декабря будет последним днём его работы в этой должности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после возникшего мусорного коллапса Юрием Параничевым интересовалась прокуратура. В ведомстве полагали, что во введённом из-за коллапса режиме ЧС не было необходимости, и подозревали, что чиновники мэрии превысили свои полномочия.

О том, чем в итоге закончился интерес прокуратуры к параничеву, официально пока не сообщается.

Читайте ранее в этом сюжете: «Мусорный» режим ЧС в Челябинске был незаконным?

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Мусорный коллапс в Челябинске
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