Первый вице-мэр Челябинска Параничев попал под сокращение

Челябинск, , 19:42 — REGNUM Первый вице-мэр Челябинска Юрий Параничев оказался под сокращением. Уведомление об этом ему уже вручили, сообщили журналистам в пресс-службе мэрии.

Должность Параничева была сокращена ещё в конце ноября депутатами городской думы. В тот момент он находился в отпуске, а затем и на больничном. 29 декабря будет последним днём его работы в этой должности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после возникшего мусорного коллапса Юрием Параничевым интересовалась прокуратура. В ведомстве полагали, что во введённом из-за коллапса режиме ЧС не было необходимости, и подозревали, что чиновники мэрии превысили свои полномочия.

О том, чем в итоге закончился интерес прокуратуры к параничеву, официально пока не сообщается.

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