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Ливан пожалуется в Совбез ООН на вторжение самолетов ВВС Израиля

Политика

Израильские ВВС из воздушного пространства Ливана выпустили ракеты по столице Сирии

Ливан пожалуется в Совбез ООН на вторжение самолетов ВВС Израиля
Иллюстрация: Defence.gov
Израильские ВВС

Бейрут, 26 декабря 2018, 19:34 — REGNUM  Правительство Ливана обратится в Совет Безопасности ООН с жалобой на Израиль, ВВС которого зашли в ливанское воздушное пространство и нанесли оттуда воздушные удары по Сирии, заявил 26 декабря министр транспорта Ливана Юсеф Финянос на своей странице в Twitter .

«Мы договорились, что Ливан подаст срочную жалобу в СБ ООН на Израиль и предложит резолюцию, которая сможет защитить Ливан и его граждан», — написал Юсеф Финянос в Twitter.

Напомним, 25 декабря войска ПВО Сирии сообщили о перехвате нескольких ракет в небе над Дамаском, а воздушном пространстве Ливана в это же время маневрировали самолеты ВВС Израиля. В результате были ранены трое сирийских военных.

Ранее в МИД России охарактеризовали эти удары Израиля как грубое нарушение суверенитета страны и резолюций Совета Безопасности ООН. Кроме того, российские военные сообщили, что всё это происходило в момент захода на посадку гражданских авиалайнеров, следовавших в аэропорты Дамаска и Бейрута.

Как сообщало ИА REGNUM, Тель-Авив в таких случаях объясняет свои действия необходимостью противодействия проиранским формированиям, базирующимся на территории Сирии.

Читайте ранее в этом сюжете: Минобороны РФ: авиаудар Израиля по Сирии создал угрозу гражданским лайнерам

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Война в Сирии
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