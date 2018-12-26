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Главу антикоррупционного агентства Украины обвинили в коррупции

Политика

Александр Мангул скрывает результаты проверок высокопоставленных чиновников

Главу антикоррупционного агентства Украины обвинили в коррупции
Иллюстрация: Gov.ua
Александр Мангул

Киев, 26 декабря 2018, 20:15 — REGNUM  Глава украинского национального агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Александр Мангул скрывает результаты проверок главы Национального банка Украины (НБУ) Якова Смолия и главы бюджетного комитета Верховной рады Андрея Павелко, заявила бывший руководитель департамента финансового контроля и мониторинга образа жизни НАПК Анна Соломатина, сообщает 26 декабря УНИАН.

По ее словам, НАПК осуществила проверки четырех высокопоставленных чиновников. Из них вопросы по двум чиновникам были рассмотрены агентством, а вот результаты проверок Смолия и Павелко так и не были рассмотрены. Соломатина отметила, что Мангул лично снял вопросы по этим двум чиновникам якобы для дополнительного изучения.

Напомним, проблема с коррупцией на Украине настолько велика, что даже так называемые «независимые» антикоррупционные структуры постоянно подвергаются критике в связи с подозрениями во взяточничестве и пособничестве коррупционерам.

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Коррупция и борьба с ней
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