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Китай поддерживает межкорейский диалог

Политика

И отмечает достижение большого прогресса в отношениях Севера и Юга

Пекин, 26 декабря 2018, 19:23 — REGNUM  Китай выступает за продолжение результативных контактов между КНДР и Южной Кореей и приветствует нормализацию обстановки и диалог сторон, сообщает 26 декабря Синьхуа со ссылкой на заявление официального представителя МИД КНР Хуа Чуньин.

Комментируя намерение южнокорейского министерства обороны убрать из своей «Белой книги», выпуск которой состоится в январе 2019 года, упоминание о «враждебности» КНДР и ее политического режима, дипломат подчеркнула, что стороны уже достаточно далеко продвинулись в вопросах примирения и сотрудничества и добились позитивных результатов.

Сохранение этой обнадеживающей тенденции официальный представитель китайского МИД связывает со взаимной доброжелательностью и доверием, которые «полезны для устойчивого продвижения процесса урегулирования проблем Корейского полуострова политическими средствами».

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Внешняя политика Китая
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