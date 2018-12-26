В Верховной раде предлагают ограничить обращение рубля на Украине

Киев, , 18:32 — REGNUM Лидер украинской партии «Справедливость», депутат Верховной рады Валентин Наливайченко призвал в ответ на расширение санкций Россией ограничить обращение российского рубля на территории Украины, сообщает 26 декабря пресс-служба партии.

«Что касается украинского санкционного пакета, то он должен предусматривать введение визового режима с Российской Федерацией, ограничение обращения рубля на территории Украины, вывод российских владельцев из владения стратегическими объектами украинской инфраструктуры, в частности энергетической», — заявил депутат.

Как передавало ИА REGNUM, 25 декабря премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о расширении ответных санкций в отношении Украины. В чёрный список были дополнительно включены более 200 физических и юридически лиц, в том числе военные предприятия «Укроборонпром» и «Укрспецэкспорт», высокопоставленные представители силовых ведомств Украины, а также ряд депутатов Верховной рады.

Президент Украины Пётр Порошенко сегодня анонсировал новые санкции против России. По его словам, под ограничительные меры попадут российские предприятия и ряд политических сил, в том числе партии «Единая Россия» и ЛДПР.

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